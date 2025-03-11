Karşıyaka'nın Eski Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Kötü Haber! Hastaneye Kaldırıldı

Karşıyaka Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Ufuk Sarıca'nın beynine pıhtı attı. Sarıca'nın hastaneye kaldırıldığı haberini Karşıyaka Hooligans, sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada Sarıca'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Karşıyaka Basketbol Takımımızın eski Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından büyük üzüntüyle hastaneye kaldırıldığı ögrendik. Türk basketbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Ufuk Sarıca’nın Muğla’da hayati bir rahatsızlık geçirdiği Beyninde pıhtı atan Sarıca’nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiğini ögrendik. Süreci takip ediyoruz ailesine ve sevenlerine Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi