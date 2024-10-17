Karşıyaka Belediyesi, Miniklere Hayvan Sevgisi Aşılıyor

Sahipsiz sokak hayvanlarına sağlıklı ve nitelikli yaşam koşulları sunmak için kısırlaştırma, bakım ve tedavi çalışmalarına aralıksız devam eden Karşıyaka Belediyesi, hayvan sevgisi konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. “Ağaç yaş iken eğilir” ilkesiyle; çocukların, yaşam hakkına saygılı ve hayvan haklarına duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak için okullarda farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hekim Kutlu Dayıoğlu Innerwheel Atakent Kulübü iş birliğinde, Mavibahçe ve Karşıyaka’nın Filizleri Anaokullarında gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde veteriner hekim ve teknikerleri öğrencilerle buluştu. Sevimli bir köpek, tavşan, ginepig ve evcil bir yılanın da katılımıyla keyifli anların yaşandığı etkinlikte; çocuklar hayvan sevgisini pekiştirirken, hayvan bakımı ve beslenmesiyle ilgili konularda da önemli bilgiler edindi. Çocukların eğlenerek bilgi edinmesine fırsat sunan farkındalık eğitimleri, farklı okullar ile devam edecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından rutin olarak yürütülen kısırlaştırma, aşılama ve bakım faaliyetleri ile birlikte toplumsal duyarlılığın oluşmasına katkı sunacak sosyal çalışmaları çok önemsiyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız belki de en önemli değerlerden birinin hayvan sevgisi olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın hayvan sevgisinin önemini kavradığı, beslenme ve bakım konularında bilgiler edindiği farkındalık buluşmalarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA