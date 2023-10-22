Karısını meyve suyu istedi diye dövmüş

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yüzde 79 engelli olan E.A.B. isimli kadın, 8 Ağustos 2022 tarihinde sadece meyve suyu almasını istediği için evli olduğu Özkan Babur’un şiddetine maruz kaldı. E.A.B.’nin şikâyetiyle hakkında dava açılan Özkan Babur için iddianame hazırlandı. İddianamede, E.A.B.’nin yaşadıkları şöyle anlatıldı:

“E.A.B., hava sıcak olduğu için Babur’dan meyve suyu almasını istedi. Ardından Babur ‘bıktım senin meyve sularından’ diyerek kadına saldırmaya başladı ve ‘seni öldüreceğim’ dedi. Kadını sürükleyerek ve darbederek apartmanın sığınağına indirdi. ‘Seni doğduğuna pişman edeceğim. Her gün seni döveceğim’ dedi. Babur, kadının boğazını sıktı, ellerini bağlamaya çalıştı. Eline aldığı bıçakla öldürmekle tehdit etti ve tavayla vurdu. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin hazırladığı raporda ise E.A.B’nin bedensel açıdan yetersizliği olmasından dolayı kendisini savunamayacak durumda olduğu ifade edildi.”

22 Ağustos 2022 tarihinde yeniden şiddete maruz kalan E.A.B., Babur’a boşanma davası da açtı. Babur, Bursa 10. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, “Eşime asla kötü davranmayacağım. Bir daha elimi kaldırmayacağım, hakaret ve tehdit etmeyeceğim. Beni affetmesini istiyorum” dedi.

E.A.B.’nin babası N.A. ise BirGüm’e yaptığı açıklamada, “Kızım yüzde 79 engelli. Mart 2022’de evlendi ve kısa süre sonra, 8 ve 22 Ağustos 2022 tarihlerinde şiddete maruz kaldı. Kızıma bunları yapan adam tutuksuz yargılanıyor. Kızım işitme cihazı da kullanıyor ve onu da parçaladı. Çocuğum 2010 yılında beyninden ameliyat olmuştu. Bunu bile bile kızımın kafasına tavayla vurmuş. O kadar çok eziyet etti ki kızıma… Şimdi kızıma ‘seni öldüreceğim’ diyor. Kızım işitme cihazı olmadığı için duyamıyor, hep ağlıyor. Bu adam cezasını çeksin istiyorum. Özkan Babur bir lokantada çalışıyor. Lokanta sahibinin Babur’u koruduğu da konuşuluyor” dedi.