Karın Ağrısı Şikayetiyle Gitti, Midesinden Çıkanlar Şoke Etti

İskenderun'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ö.A.'nın ameliyatla midesinde 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıktı. Ö.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Karın Ağrısı Şikayetiyle Gitti, Midesinden Çıkanlar Şoke Etti

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvuran Ö.A.'nın ilk müdahalede midesinde yabancı cisim ve mide yırtığı tespit edildi. Bunun üzerine hasta için Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli ve ekibi, acil ameliyat kararı aldı. Yapılan operasyonla Ö.A.’nin midesinden 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıkarıldı.

Karın Ağrısı Şikayetiyle Gitti, Midesinden Çıkanlar Şoke Etti - Resim : 1

TAM 50 SANTİMETRE...

Ameliyat sırasında mide gövdesinin ön kısmında yaklaşık 1 santimlik bir yırtık belirlediklerini ifade eden Op. Dr. Süleyman Belli, "Yırtık bölgeden midenin içi muayene edildiğinde, mideyi tamamen dolduran ve onikiparmak bağırsağına kadar uzanan yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda bir saç yumağı bulduk. Ekibim ile birlikte, 60 dakika süren ameliyatta bulunduğu yerden saç yumağını başarıyla çıkartarak ameliyatı tamamladık” dedi.

Hastanın, yaklaşık 10-15 yıldır saç yeme alışkanlığı bulunan trikofaji hastalığı (Rapunzel sendromu) olduğu belirtildi. Ö.A.'nın tedavisi İskenderun Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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