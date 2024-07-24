Kargo ile Silah Kaçakçılığı! Suç Üstünde Yakalandılar

Kocaeli'de kargo aracılığı ile ruhsatsız silah sevkiyatı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Operasyonda 3 kişi yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca ile şarjörleri ele geçirildi.

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Kargo ile Silah Kaçakçılığı! Suç Üstünde Yakalandılar

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

20 Temmuz tarihinde Körfez ilçesinde gönderilen kargoda 5 ruhsatsız tabanca (İtalyan SUR M9-9mm) ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken kargoyu gönderen ve teslim alan 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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