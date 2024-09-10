Kardeşler Arasında Bu Kişiler Daha Fazla Mirastan Pay Alacak: Tapu Mirası Olanlar Dikkat

Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesi uyarınca, mirasçının miras bırakana veya aile üyelerine karşı işlediği ağır suçlar, ya da aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda miras hakkı düşebilir. Ayrıca, miras bırakanın ölümüne doğrudan veya dolaylı olarak sebep olan çocuklar da mirastan mahrum edilebilir. Bu gibi durumlarda, diğer kardeşler mirası kendi aralarında paylaşabilir.