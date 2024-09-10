Kardeşler Arasında Bu Kişiler Daha Fazla Mirastan Pay Alacak: Tapu Mirası Olanlar Dikkat
Miras paylaşımında milyonları ilgilendiren gelişmenin ayrıntıları belli oldu. Bu kişiler daha fazla miras alabilir. Yeni tapu düzenlemesiyle birlikte miras paylaşım süreci daha hızlı ve esnek hale getirildi. Mirasçılar, aralarında yapacakları anlaşmalarla mülklerini paylaşabilecek ve noter onayı zorunluluğu kaldırılarak işlemler kolaylaşacak. Bu düzenleme, anlaşmazlıkların azalmasına ve sürecin hızlanmasına katkı sağlayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Yapılan düzenlemeye göre, mirasçılar arasında imzalanacak yazılı anlaşmalarla mülk devri daha hızlı gerçekleşecek. Noter onayı gerekliliğinin kaldırılmasıyla işlemler basitleşirken, hisseli tapularda tüm hissedarların ortak kararı alınması şartı devam edecek.
Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesi uyarınca, mirasçının miras bırakana veya aile üyelerine karşı işlediği ağır suçlar, ya da aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda miras hakkı düşebilir. Ayrıca, miras bırakanın ölümüne doğrudan veya dolaylı olarak sebep olan çocuklar da mirastan mahrum edilebilir. Bu gibi durumlarda, diğer kardeşler mirası kendi aralarında paylaşabilir.
Miras bırakan kişi, mal varlığını çocukları arasında farklı oranlarda paylaştırabilir. Ancak, mirasın yarısı çocuklar için "saklı pay" olarak ayrılmak zorundadır. Bu durumda miras bırakan, mal varlığının yarısını dilediği bir çocuğuna bırakabilir, diğer yarısı ise saklı pay olarak diğer çocuklar arasında eşit şekilde dağıtılmak zorundadır.
Saklı pay, miras bırakanın ölümünden sonra bile başkasına devredilemez ve vasiyetname yoluyla başkasına aktarılması durumunda ihlal edilmiş sayılır. Bu tür durumlarda, mahkeme kararı ile vasiyetname iptal edilebilir. Miras dağıtımı sırasında, eğer miras bırakanın alt soyu yani çocukları ya da torunları yoksa, miras ölen kişinin diğer yakın akrabalarına belirlenen sıralama doğrultusunda devredilir.