Kardeşinin Kimliğiyle 12 Yıl Boyunca Kaçtı

Eskişehir’de, hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için 12 yıl boyunca kardeşinin kimliğiyle firari yaşayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ali Rıza İ.’nin farklı kimlik bilgileriyle işlem yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, şahsın 23 Aralık 2013 tarihinden bu yana firari olduğu belirlendi.

Ali Rıza İ.’nin iftira, kamu malına zarar verme, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 12 yıldır kaçak hayatı süren şüphelinin kardeşinin kimliğini kullanarak yaşadığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından kardeşinin ikametinde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA