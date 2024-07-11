Kardeşini Otomobil Anahtarıyla Yaraladı

Aksaray'da iki kardeş kavga etti. Kardeşlerden biri diğerinin otomobil anahtarıyla yüzünden ayrıldı.

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Kardeşini Otomobil Anahtarıyla Yaraladı

Aksaray'da kardeşlerin kavgasında kan aktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Katık ile kardeşi Mevlüt Katık, arasında evde belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Katık, otomobil anahtarıyla kardeşi Mevlüt Katık'ı yüzünden yaraladı. Gürültüyü duyan bina sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünden yaralanan Mevlüt Katık, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BENİ ÇEKEN KİM'

Yaralı Mevlüt Katık, sedyeyle hastanenin acil servisine alındığı sırada, sağlık görevlilerine "Beni çeken kim? Görevi neymiş? Gazeteciyse ben de gazeteyim" diyerek, cep telefonunun kamerasıyla, kendisini çeken gazeteciyi kaydetti. Gözaltına alınan Metin Katık ise kardeşinin de kendisini darbettiğini belirtince polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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