Kardeşini Öldürdü, Kendisini Eve Kilitledi

Esenyurt'ta kardeşini öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen şüpheli, bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kardeşini Öldürdü, Kendisini Eve Kilitledi

Esenyurt'ta Sultaniye Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kardeşini silahla vuran şüpheli, ihbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitledi. Yaralanan kardeş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen özel harekat ekipleri, görüştükleri şüpheliyi silahı teslim etmesi konusunda ikna etti. Şüpheli, elindeki silahı poşetle apartmandan aşağıya sarkıttı.

Ardından apartmana giren ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Eskişehir'de Komşu Dehşeti: 68 Yaşındaki Adam, 13 Yaşındaki Çocuğu Bıçakladı Eskişehir'de Komşu Dehşeti: 13 Yaşındaki Çocuğu Bıçakladı
80 Yaşındaki Nebahat Çehre Kozmetik Reklamına Çıkıyor: Alacağı Para Dudak Uçuklattı 80 Yaşındaki Nebahat Çehre Kozmetik Reklamına Çıkıyor: Alacağı Para Dudak Uçuklattı
Asyalılar Neden Bulaşık Makinesi Kullanmazlar? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Asyalılar Neden Bulaşık Makinesi Kullanmazlar? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Vurulmuş Halde Bulundu, Aracından Notlar Çıktı Vurulmuş Halde Bulundu, Aracından Notlar Çıktı