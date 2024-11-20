Kardeşini Öldürdü, Kendisini Eve Kilitledi

Esenyurt'ta Sultaniye Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kardeşini silahla vuran şüpheli, ihbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitledi. Yaralanan kardeş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen özel harekat ekipleri, görüştükleri şüpheliyi silahı teslim etmesi konusunda ikna etti. Şüpheli, elindeki silahı poşetle apartmandan aşağıya sarkıttı.

Ardından apartmana giren ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaynak: AA