Kardeş Kavgasında Kan Aktı! Ağabeyi Silahla Vurarak Öldürdü

Sinop'ta kardeşlerin kavgası kanlı bitti. Ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Ağabey, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kardeş Kavgasında Kan Aktı! Ağabeyi Silahla Vurarak Öldürdü

Sinop'un Ayancık ilçesi Yenice köyünde yaşayan Suat Y. ile kardeşi Mehmet Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Y, ağabeyi Suat Y. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine köye giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Suat Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet Y'nin cenazesi incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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