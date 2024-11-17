Kardeş Kavgasında Abisini Boğarak Öldürdü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde yaşandı.

İddiaya göre, evde birlikte içki içen Ahmet H. (36) ve abisi Mehmet H. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

ABİ MEZARA, KARDEŞ HAPSE

Ahmet H., abisi Mehmet H.'yi boğarak öldürdü. Olayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından jandarma Ahmet H.'yi gözaltına aldı.

Mehmet H.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsinin ardından Mehmet H.'nin cenazesi köyde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA