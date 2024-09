Kardelen’in Hayati Ameliyatı İçin Zaman Daralıyor: 4 Milyon TL'lik Yardım Kampanyası Başlatıldı

İzmir'de Fadime (48) ve Abdullah Akbay (55) çiftinin skolyoz (omurga eğriliği) hastası kızları Kardelen Akbay'ın (16) tedavisi için gerekli 4 milyon TL'nin toplanması için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Skolyoz eğrilik derecesi 96'ya çıkan Kardelen Akbay, "Omuriliğim akciğerimi içine girmeye başlamış. Derecem biraz daha yükselirse, ameliyat şansım da kalmayacak ve hayati riskim artacak. Ameliyatın maliyeti 4 milyon TL ve bir an önce bu parayı toplamamız gerekiyor" dedi.

Kardelen Akbay'a, 5 yaşında skolyoz tanısı konuldu. Düzenli aralıklarla hastane kontrolüne götürülen Kardelen Akbay'ın skolyoz eğrilik derecesi, gün geçtikçe arttı. Akbay'ın kontrol sürecine pandemi döneminde 1 yıl ara verildi. Daha sonra kontrole götürülen Akbay'ın skolyoz eğrilik derecesinin yüzde 85'e kadar çıktığı belirtildi. 1,5 yıl boyunca doktor aradıklarını ancak riskli olduğu gerekçesiyle kızını ameliyat edecek bir doktor bulamadıklarını söyleyen baba Abdullah Akbay, bu süreçte Kardelen'in skolyoz eğrilik derecesinin 96'ya ulaştığını belirtti.

'BU SÜREÇTE KAHROLDUM'

Araştırmaları sonucu ameliyatı kabul eden bir doktor bulduklarını, kızının tedavisi için gerekli olan 4 milyonu bulmak için valilik onaylı kampanya başlattıklarını ifade eden Akbay, "3 ya da 6 ayda 1 kızımı kontrole götürüyordum. Skolyoz artmaya devam etti. Pandemi de kontrole götürmeme gerek olmadığı söylendi. Ancak 1 yıl sonra götürdüğümde doktor hastalığın tahmininden fazla ilerlediğini ve skolyoz eğrilik derecesi 85'e çıktığı için ameliyat edemeyeceğini söyledi. Daha sonra farklı doktorlar aramaya başladık. Birçok doktor ameliyat edemeyeceğini söyledi. 1,5 sene geçti, son gittiğimiz doktor ise 'Skolyoz derecesi 96'e çıkmış ve akciğerleri ile iç içe girmiş, ölümcül riskleri var ve ameliyat edemem' dedi. Bu süreçte kahroldum, hep bir çare için doktor aramaya devam ettim" dedi.

'AMELİYATA 18 DOKTOR GİRECEK'

İstanbul'a doktorlara başvurmak için gittiklerini söyleyen Akbay, "İstanbul'da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Atmaca'yı bulduk ve kızımı muayene için götürdüm. Kızımın durumunun tehlikeli olduğunu ve pahalı bir ameliyat olduğunu söyledi. Eğer karşılayabilirsek, kendisinin de bu riskli ameliyatı yapacağını ve kızımı kurtarmak için uğraşacağını söyledi. Kızımın ameliyatta yaşama şansının yüzde 10 ila 15 arasında olduğunu söyledi. Yaklaşık 22 saat sürecek ameliyata 18 doktor girecek. Ancak ameliyat olmazsa 1 yıl ömrü kaldığı söylendi. Kızımın ameliyat olabilmesi için 4 milyon TL'ye ihtiyaç var. Kızım da ameliyat olup, sağlığına kavuşmak istiyor. Kızımın geleceğini kurtarmak istiyorum. Doktor, kızımın çok yürümemesi, ağır bir şey taşımaması gerektiğini belirtti. Bu nedenle kızımı okula ya da dışarıya tekerlekli sandalye ile götürüp, getiriyorum. Bir an önce iyileşmesini istiyorum" diye konuştu.

'AMELİYATLA KURTULMA ŞANSIM VAR'

Bir an önce ameliyat olmak istediğini söyleyen Kardelen Akbay da "Küçük yaştan beri gitmediğimiz hastane kalmadı. Sonraki süreçte hastalığım ilerlediği için beni ameliyat edecek doktor bulamadık. Hangi doktora gidersek gidelim, bizi geri çevirdiler. Daha sonra İstanbul'da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Atmaca'nın yanına gittik ve kimsenin yapmadığı ameliyatı yapmayı kabul etti. Kendisi de gireceği ameliyatın çok riskli olduğunu söyledi. Ama Halil Hoca, 'Sen varsan, ben de elimi taşın altına koyacağım' dedi. Şu an eğrilik derecem 96 ve omuriliğim akciğerimin içine girmeye başlamış. Derecem biraz daha yükselirse, ameliyat şansım da kalmayacak ve hayati riskim artacak. Ameliyatın maliyeti 4 milyon TL ve bir an önce bu parayı toplamamız gerekiyor. Çünkü en kısa sürede ameliyat girmem gerekiyor. Çok küçük yaştan beri bu rahatsızlığı çektiğim için geri kalan hayatımda sağlıma kavuşmak istiyorum. Ameliyatla kurtulma şansım var; bu ihtimali değerlendirmek istiyorum" dedi.(DHA)