Karda Mahsur Kaldı, İmdadına Jandarma Yetişti

Diyarbakır'da karda mahsur kalan vatandaşın imdadına jandarma koştu. Ercan Demir isimli vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Karda Mahsur Kaldı, İmdadına Jandarma Yetişti

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçedeki Mirgan Yaylası'nda mermer ocağında bekçi olarak çalışan Ercan Demir, ekmek almak için iş yerinden ayrıldı. Demir, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Demir'in haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Demir, ekiplerin kendisine ulaşmasıyla mahsur kaldığı bölgeden alındı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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