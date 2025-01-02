Karda Mahsur Kalan Teknisyenler 3 Saatte Kurtarıldı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kar hayatı felç etti. 3 teknisyen yolda kalınca yardıma ekipler koştu.
Kırklareli'nin Mahyatepe mevkisinde 3 gün önce etkili olan yoğun kar nedeniyle oluşan arızaya giden Türk Telekom personeli, araçla karlı yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Teknisyenler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu koordinesinde iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Kaynak: AA