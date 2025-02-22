Karda Kayarken Ölümden Döndü; O Anlar Kamerada

Bartın'da etkili olan kar yağışı sırasında tepsi ile kayan genç kız, duvara çarparak ağır yaralandı. Olay, Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak’ta meydana geldi. Karın keyfini çıkarmak isteyen Ş.S., tepsiyle kayarken kontrolünü kaybederek sert bir şekilde duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareketsiz kalan genç kıza, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan talihsiz genç kız, hastaneye kaldırıldı. S.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Genç kızın duvara çarpma anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde S.Ş.'nin kontrolünü kaybettiği ve hızla duvara çarptığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA