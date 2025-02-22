Karda Kayarken Ölümden Döndü; O Anlar Kamerada

Bartın’da tepsi ile kayan genç kız duvara çarparak ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Karda Kayarken Ölümden Döndü; O Anlar Kamerada

Bartın'da etkili olan kar yağışı sırasında tepsi ile kayan genç kız, duvara çarparak ağır yaralandı. Olay, Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak’ta meydana geldi. Karın keyfini çıkarmak isteyen Ş.S., tepsiyle kayarken kontrolünü kaybederek sert bir şekilde duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareketsiz kalan genç kıza, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan talihsiz genç kız, hastaneye kaldırıldı. S.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Genç kızın duvara çarpma anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde S.Ş.'nin kontrolünü kaybettiği ve hızla duvara çarptığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kar Yağışı Bartın kaza
Son Güncelleme:
Kar Küreme Aracı Devrildi, 1 Yaralı Kar Küreme Aracı Devrildi, 1 Yaralı
Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor? Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?
Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
HDK Soruşturmasında Flaş Gelişme: 15 Kişi Tutuklandı HDK Soruşturmasında Flaş Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Kripto Para Borsası Hacklendi! Hayal Bile Edilemeyecek Rakam Uçtu Gitti: Tam 401 Bin Ethereum... Kripto Para Borsası Hacklendi! Hayal Bile Edilemeyecek Rakam Uçtu Gitti
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin 'Kar' Uyarısı: Sarı ve Turuncu Kod Verildi Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin 'Kar' Uyarısı
MAZOT ZAMMI SON DAKİKA! Akaryakıt Tabelasında Rekor! Litresi O Şehirlerde 50 Lirayı da Aştı! Akaryakıt Tabelasında Rekor! O Şehirlerde 50 Lirayı da Aştı
İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem! Her Biri için Maliyet 20 Bin TL'yi buldu: 'Mecburen Zam Yapacağız' Deyip Sebebi Açıkladılar İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem
Ankara'da 'Sızıntı' Alarmı: Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü Ankara'da 'Sızıntı' Alarmı