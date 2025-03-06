Karasu Çayı’na İnceleme! Balıklar Birer Birer Öldü, Suyun Rengi Siyaha Büründü
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yer alan Karasu Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Çayda inceleme yapan İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, incelenmesi için sudan örnek aldılar.
Gaziantep’te İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karasu Çayı'nın renginin siyaha dönmesi ve toplu balık ölümlerinin yaşanması büyük endişe yarattı. Kötü kokunun yayılması sonrasında ekipler harekete geçti. Bölgedeki kirliliğin kaynağı araştırılırken inceleme için sudan numune örnekleri alındı.
SU SİMSİYAH AKMAYA BAŞLADI
Karasu Çayı'ndan balık avlanmamasına ilişkin uyarı yapan Ali Aydın, şunları söyledi: Mahallede bulunan çayda balık ölümleri gerçekleşiyor. Suyun rengi değişti, simsiyah akmaya başladı. Yaşanan bu sorunun bir an önce çözüme ulaşmasını ve çayımızın eskisi gibi tertemiz akmasını istiyoruz.
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