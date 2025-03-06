Karasu Çayı’na İnceleme! Balıklar Birer Birer Öldü, Suyun Rengi Siyaha Büründü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yer alan Karasu Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Çayda inceleme yapan İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, incelenmesi için sudan örnek aldılar.

Son Güncelleme:

Gaziantep’te İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karasu Çayı'nın renginin siyaha dönmesi ve toplu balık ölümlerinin yaşanması büyük endişe yarattı. Kötü kokunun yayılması sonrasında ekipler harekete geçti. Bölgedeki kirliliğin kaynağı araştırılırken inceleme için sudan numune örnekleri alındı.

Karasu Çayı’na İnceleme! Balıklar Birer Birer Öldü, Suyun Rengi Siyaha Büründü - Resim : 1

SU SİMSİYAH AKMAYA BAŞLADI

Karasu Çayı'ndan balık avlanmamasına ilişkin uyarı yapan Ali Aydın, şunları söyledi: Mahallede bulunan çayda balık ölümleri gerçekleşiyor. Suyun rengi değişti, simsiyah akmaya başladı. Yaşanan bu sorunun bir an önce çözüme ulaşmasını ve çayımızın eskisi gibi tertemiz akmasını istiyoruz.

Etiketler
Gaziantep
Son Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni Gıda İfşaları... Bu Dört Markaya Dikkat! Yediğimiz Gerçekten Sucuk mu? Yediğimiz Gerçekten Sucuk mu?
Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
Doktor Süleyman Salih Zoroğlu’na Hapis Cezası Doktor Süleyman Salih Zoroğlu’na Hapis Cezası
Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Kanal D'nin İddialı Dizisi Annem Ankara Final Yapıyor! Son Bölüm O Tarihte Yayınlanacak Annem Ankara Dizisi Final Yapıyor
Mimar Ece Gürel’in Sağlık Durumu Kritik! Entübe Edildi Mimar Ece Gürel’in Sağlık Durumu Kritik! Entübe Edildi