Karasu Çayı’na İnceleme! Balıklar Birer Birer Öldü, Suyun Rengi Siyaha Büründü

Gaziantep’te İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karasu Çayı'nın renginin siyaha dönmesi ve toplu balık ölümlerinin yaşanması büyük endişe yarattı. Kötü kokunun yayılması sonrasında ekipler harekete geçti. Bölgedeki kirliliğin kaynağı araştırılırken inceleme için sudan numune örnekleri alındı.

SU SİMSİYAH AKMAYA BAŞLADI

Karasu Çayı'ndan balık avlanmamasına ilişkin uyarı yapan Ali Aydın, şunları söyledi: Mahallede bulunan çayda balık ölümleri gerçekleşiyor. Suyun rengi değişti, simsiyah akmaya başladı. Yaşanan bu sorunun bir an önce çözüme ulaşmasını ve çayımızın eskisi gibi tertemiz akmasını istiyoruz.