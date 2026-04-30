Karar Resmi Gazete'de: Taliban Bağlantılı 17 Kişiye Güncelleme

Türkiye, uluslararası güvenlik protokolleri gereği terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listelerinde güncellemeye gitti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267, 1988 ve 2253 sayılı kararları doğrultusunda yürütülen süreçte, mal varlıklarının dondurulmasına yönelik listede yer alan isimlerin bilgileri güncel verilerle yenilendi.

17 KİŞİNİN BİLGİLERİ YENİLENDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, "C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı listede bulunan 17 şahsın kimlik tanımları ve statülerine ilişkin detaylar güncellendi.

Söz konusu düzenleme, 2013 yılında yürürlüğe giren ve BMGK kararlarının Türkiye’deki uygulamasını düzenleyen 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekinde yapıldı. Yapılan bu teknik güncellemeyle, bahsi geçen 17 kişinin Türkiye’deki olası mal varlıklarının dondurulması ve finansal hareketlerinin kısıtlanması süreçlerinde en güncel istihbari verilerin kullanılması hedefleniyor.





Kaynak: AA