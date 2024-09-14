Karar Resmi Gazete'de! 3 Bakan Yardımcısı Erdoğan'ın Kararıyla Görevden Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınıp yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci'nin görevine son veren Erdoğan, bu göreve Musa Heybet'i getirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine ise Yasin Ayfer Erkoç görevlendirildi.

Boş bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Gönüllü, 1986 yılında Ankara'da doğdu, 2004 yılında Özel Yavuz Sultan Fen Lisesini bitirdi. Lisans eğitimini 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde bitiren Gönüllü, yüksek lisans eğitimini 2013 yılında aynı üniversitede Makine Mühendisliği bölümünde mekatronik üzerine tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Desteği alarak girişimci olan Gönüllü, 2012 yılında Kamu İhale Kurumu'nda Elektronik İhale Dairesi'nde yazılım uzmanı olarak göreve başladı ve bu kurumda sırasıyla teknik lider ve yazılım mimarı olarak görev yaptı.

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı'nda 2015-2017 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olan Gönüllü, 2016-2018 yılları arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nda teknoloji danışmanı olarak uluslararası projelerde görevler üstlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 2018 yılında göreve başlayan Gönüllü, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ilk yıllarından itibaren planlanması ve yürütülmesinin yanı sıra Deneyap, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu projelerinde rol aldı.

Türkiye Kalkınma Fonu Teknoloji ve İnovasyon Fonu Yatırım Komitesi Üyesi ve Türk Sınai ve Mülkiyet Değerleme Mühendislik Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gönüllü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

TÜBİTAK BAŞKANI ORHAN AYDIN OLDU

Öte yandan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına Prof. Dr. Orhan Aydın atanırken, Başkan Yardımcılığına, Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Bakanlığın Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına da atamalar yapıldı.

Ayrıca Kültür ve Türizm Bakanlığı’nın değişik kademelerine görevden alma ve bazı kurum ve kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerine de atamalar yapıldı.

Buna göre: Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, görevden alındı yerine Erhan Karakaya ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay atandı.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ahmet Berat Çonkar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Kerim Taşkıran,Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Muhammed Talha Pamukçu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na, Murat Kazancı getirildi.

Kaynak: AA-ANKA