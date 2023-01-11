Karar bekleniyor: Fincancı davasında 3'üncü duruşma

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tutuklu yargılandığı Çağlayan Adliyesi’ndeki davada bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Şebnem Korur Fincancı, kendisine destek vermeye gelenlere selam vererek duruşma salonunda yerini aldı.

Savcı, önceki esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Şebnem Korur Fincancı'nın üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, duruşma düzeni, taleplerin gerekçesiz reddini örnek göstererek davada adil yargılanma hakkına saygı duyulmadığını belirtti. Av. Eren, mahkemenin ara kararlarından rücu etmesini ve duruşmanın büyük salonda yapılmasını talep etti.

Avukat Özkan Yücel de davanın başından itibaren adil yargılanma hakkına saygı duyulmadığını belirterek üç avukat sınırlamasının hukuki bir dayanağı olmadığını söyledi. Mahkeme başkanı, bu itirazların daha önce değerlendirilerek reddedildiğini belirterek taleplerin oy birliği ile reddine karar verdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmayı takip ediyoruz. pic.twitter.com/u6KV2ygDSI — MLSA (@mlsaturkey) January 11, 2023

FİNCANCI: KORKU İKLİMİ YARATILMAK İSTENİYOR

Şebnem Korur Fincancı savunmasına başladı. Fincancı savunmasında, kendisi üzerinden korku iklimi yaratılmak istendiğine dikkat çekti.

Fincancı, "Cezaevinde olduğum için son yayınları takip edemiyorum ama yeni bir varyant var, hasta ediyor. Uyarılarımı ciddiye aldığınız için teşekkür ederim" dedi.

Fincancı, kendisinin ve TTB'nin hak odaklı çalışmaları sebebiyle hedef alındığını ifade etti. Belgesel yönetmeni Sibel Tekin'in iddianamesini de kendisi hakkında iddianame hazırlayan savcının hazırladığını düşündüğünü söyleyen Şebnem Korur Fincancı, "Çünkü o savcı da bana işimi öğretmeye çalışmıştı. Meğer o savcı belgesel çekmeyi de biliyormuş" dedi. Fincancı, "Bu ülkede insan öldürmek birisini cezaevinde tutmaya yetmiyor ama bilimsel görüş belirtmek birisini cezaevinde tutmaya yetiyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Irak’ın kuzeyinde TSK’nin kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılmasına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Ankara'ya getirilen Fincancı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Fincancı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması geçen hafta görülmüştü. Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem