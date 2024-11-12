Karantinalar Başladı, Yeni Salgın Durdurulamıyor! Kuş Gribinde İnsanlar İçin Risk Var mı?

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akan, geçen hafta Konya ve Eskişehir'de kuş gribi görülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Akan, halk arasında 'kuş gribi' olarak bilinen H5N1 virüsünün 2003 yılında artış göstermeye başladığını, 2005 yılına gelindiğinde ise pik yaptığını hatırlatarak, "2005-2010 yılları arasında 400 civarında insan vakası görüldü, daha sonra hızla azalarak yılda sadece 10'lu rakamlara düştü. Hatta bazı yıllar 10'dan daha az vaka oldu" diye konuştu.

'KANATLI HAYVANLARDA ÇOK ÖLÜMCÜL'

Bu virüsün kanatlı hayvanlarda çok ölümcül olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akan, "Ölüm yaptığından dolayı da çevreye saçılıyor. O nedenle tüm kanatlı hayvan yetiştiricilerimiz ölüm oranları arttığında veteriner hekimlere, il ve ilçe tarım müdürlüğü yetkililerine müracaat edip, bunun kuş gribi olup olmadığının tespit edilmesinde yarar var. Tüm dünyada salgın hastalıklar var. Bunların temel nedeni göçmen su kuşlarının göç hareketinin başlaması. Esas virüs burada bulunuyor. Bu göç hareketi başladığı zaman bulaşmalar olabiliyor. Bu belirli bir süre sonra kendiliğinden çözümlenecektir diye düşünüyorum. Yani bunda önemli bir risk yok" ifadelerini kullandı.

'HEM BAKANLIK HEM ÜRETİCİLER OLDUKÇA BİLGİLİ'

Kuş gribinin insan sağlığı üzerine potansiyel etkilerinin tüm dünya üzerinde araştırıldığını ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Akan, "Türkiye'de tüm önlemler alınıyor. İnsanlar için böyle bir salgın riski söz konusu değil. Halihazırda hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de üreticiler bu konuda oldukça bilgili ve tecrübeli. Benim bu aşamada önerim; böyle bir risk varsa hayvan hareketlerinin tamamen durdurulması ve önlem alınması ki buna bağlı olarak da bakanlığa intikal etmiş vakalarda gerekli düzenlemeler yapılıyor ve hemen karantina uygulanıyor. Karantina uyguladıktan sonra özellikle 3 kilometrelik zondaki hayvanlar kontrol altına alınıyor. Daha sonra 'izleme zonu' dediğimiz özellikle 10 kilometrelik zondaki kanatlı hareketleri izlenerek bu iş kontrol altına alınıyor" dedi.

Kaynak: DHA