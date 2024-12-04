Karaman'da Yılın Son Hasadı Yapıldı! Türkiye'nin En Kalitelisi Seçildi

TÜRKİYE’NİN EN LEZZETLİ ELMASI

Karaman’da şu sıralar hasadı yapılan "Pink Lady" cinsi elmanın Türkiye’nin en lezzetli elması olarak bilindiğini belirten Bayram, bu özel elmanın kırmızı rengi ve zengin aromasıyla dikkat çektiğini söyledi. “Karaman’ın iklim şartları ve havası, Pink Lady elmasının bu kadar kaliteli olmasını sağlıyor. Şu an bu elmayla birlikte sezonun hasadını tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayram, Türkiye genelindeki elma rekoltesinde bu yıl genel bir düşüş olduğunu, Karaman’da da bu durumun hissedildiğini açıkladı. “Geçen yıla göre Karaman’daki rekolte yaklaşık %30 oranında azaldı. Ancak fiyatlar üreticiyi memnun etti. Sofralık elmanın kilosu 12 ila 17 lira arasında satılırken, meyve suyu üretimine uygun elma 7-8 liradan alıcı buldu” diye konuştu.