Karaman'da Yılın Son Hasadı Yapıldı! Türkiye'nin En Kalitelisi Seçildi
Türkiye’nin elma üretiminde önde gelen şehirlerinden Karaman’da, sezonun son elma hasadı gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki elma üretiminin %16’sını karşılayan Karaman, 12 milyonu aşan meyve ağacıyla ülke genelinde birinci sırada yer alıyor.
Kaynak: İHA
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, kentte bu yılki üretim miktarının geçmiş yıllara göre düşüş gösterdiğini ancak elde edilen ürünün kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Bayram, eylül ayında başlayan elma hasadının kasım sonu itibarıyla tamamlanacağını ifade ederek, “Karaman’da bu yıl rekolte biraz düşük olsa da üreticimiz hem ürünün kalitesinden hem de fiyatlardan memnun. Elma, bu yıl üreticisine iyi bir kazanç sağladı” dedi.
TÜRKİYE’NİN EN LEZZETLİ ELMASI
Karaman’da şu sıralar hasadı yapılan "Pink Lady" cinsi elmanın Türkiye’nin en lezzetli elması olarak bilindiğini belirten Bayram, bu özel elmanın kırmızı rengi ve zengin aromasıyla dikkat çektiğini söyledi. “Karaman’ın iklim şartları ve havası, Pink Lady elmasının bu kadar kaliteli olmasını sağlıyor. Şu an bu elmayla birlikte sezonun hasadını tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bayram, Türkiye genelindeki elma rekoltesinde bu yıl genel bir düşüş olduğunu, Karaman’da da bu durumun hissedildiğini açıkladı. “Geçen yıla göre Karaman’daki rekolte yaklaşık %30 oranında azaldı. Ancak fiyatlar üreticiyi memnun etti. Sofralık elmanın kilosu 12 ila 17 lira arasında satılırken, meyve suyu üretimine uygun elma 7-8 liradan alıcı buldu” diye konuştu.
ELMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Elma, hem lezzetiyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sofraların vazgeçilmez meyveleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, düzenli elma tüketiminin birçok hastalığa karşı koruma sağladığını belirtiyor. İşte elmanın başlıca faydaları:
Sindirim Sistemi Desteği: Yüksek lif içeriği sayesinde elma, bağırsak hareketlerini düzenliyor ve kabızlığı önlüyor. Kabuklu tüketildiğinde etkisi daha da artıyor.
Bağışıklık Güçlendirici: C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan elma, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
Kalp Sağlığına Katkı: İçerdiği flavonoidler ve diğer besin öğeleri sayesinde elma, kolesterol seviyelerini düzenlemeye ve damar sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Kalp hastalıklarına karşı doğal bir koruma kalkanı oluşturuyor.