'Karagümrük Çetesi'ne Dört İlde Operasyon: 28 Gözaltı

Kamuoyunda ‘Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde olarak bilinen suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

4 İLDE 28 GÖZALTI

Çalışmalarda, liderliğini N.E.’nin yaptığı kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütü takibe alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan’da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu Hakkında Yeni Soruşturma Ekrem İmamoğlu'na Yeni Soruşturma
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu: Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu
Olası Anlaşmaya Karşı Kritik Atak! Netanyahu, Trump'tan Ne İstedi? Anlaşmaya Karşı Kritik Atak! Netanyahu, Trump'tan Ne İstedi?
Bayern Kesenin Ağzını Açtı, Boey Defteri Kapanıyor Bayern Kesenin Ağzını Açtı, Boey Defteri Kapanıyor
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
Ekrem İmamoğlu Hakkında Yeni Soruşturma Ekrem İmamoğlu'na Yeni Soruşturma
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: İsrail Güney Pars'ı Vurdu, ABD'den 'Daha Ağır Saldırı' Sözü İsrail Güney Pars'ı Vurdu, ABD'den 'Daha Ağır Saldırı' Sözü