Karadeniz'de Türk Gemisine Saldırı: Yaralılar Var

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze taşıyan Türk Ro-Ro gemisi, Karadeniz'de dron saldırısına uğradı. Saldırıda 3'ü Türk 4 mürettebat yaralandı. Gemi kaptanı saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini söyledi.

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Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı. Saldırıda, 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Geminin Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine gitmek üzere olduğu ve TSİ 16.30 sıralarında Novorossiysk'ye 30 deniz mili mesafede saldırı düzenlendiği bildirildi.

6-7 DRON KULLANILDI

Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti. Şahin, yardım beklediklerini, herkesin sağ olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu belirtti. Saldırı sonrası çıkan yangına gemideki mürettebat müdahale ederken, bölgede bulunan dronlar nedeniyle Rusya Donanması'nın yardım için gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Rusya - Ukrayna savaşı
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