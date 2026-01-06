Karadeniz'de Sürüklenen Türk Gemisi Karaya Oturdu
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Türk sahipli bir gemi karaya oturdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3’ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
