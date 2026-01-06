Karadeniz'de Sürüklenen Türk Gemisi Karaya Oturdu

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Türk sahipli bir gemi karaya oturdu.

Son Güncelleme:
Karadeniz'de Sürüklenen Türk Gemisi Karaya Oturdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3’ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı
İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor: 29 ölü, 1200’den Fazla Gözaltı! İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor!
Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ana Gündem Venezuela ve Gazze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme
Karadeniz'de Sürüklenen Türk Gemisi Karaya Oturdu Karadeniz'de Sürüklenen Türk Gemisi Karaya Oturdu