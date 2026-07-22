Karadeniz'de Sıcak Saatler: Türk Gemisine İHA Saldırısı! Ölü ve Yaralılar Var

Rusya'nın Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan İstanbul liman kütüğüne kayıtlı 'Mv Reyhan Sarı' isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi, Novorossiysk açıklarında İHA saldırısına uğradı. Saldırıda makine dairesinde görevli 1 Türk personel yaşamını yitirirken, 3 personel de yaralandı.

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Karadeniz'de Sıcak Saatler: Türk Gemisine İHA Saldırısı! Ölü ve Yaralılar Var
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İstanbul liman kütüğüne kayıtlı ve 9543342 IMO numaralı 'Mv Reyhan Sarı' adlı Türk bayraklı kargo gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a tahliye etmek üzere seyir halindeyken Novorossiyk açıklarında saldırıya uğradı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Edinilen bilgilere göre, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu gemide maddi hasar meydana gelirken, makine dairesinde görevli 1 Türk personel olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 3 personelin ise ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırının ardından gemide güvenlik önlemleri artırılırken, olayın meydana geldiği bölgede arama-kurtarma ve teknik inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yetkili makamlardan olaya ve personelin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Karadeniz gemi Saldırı
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