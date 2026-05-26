Karadeniz’de Sağanak Alarmı: Rize’de Menfezler Taştı, Çay Fabrikasını Su Bastı

Rize’nin Pazar ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Mazgalların ve menfezlerin taşması sonucu yollarda dev su birikintileri oluşurken, ilçe merkezindeki bir inşaat alanı ile özel bir çay fabrikasını su bastı.

Karadeniz bölgesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, Rize'nin Pazar ilçesinde su baskınlarına yol açtı. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı şiddetini iyice artıran sağanak yağmur, ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağışın vurduğu bölgelerde altyapı yetersiz kalırken, Pazar Belediyesi temizlik ve tahliye çalışmaları için tüm ekipleriyle sahaya indi.

ÇAY FABRİKASI VE İNŞAAT SAHASI SULAR ALTINDA

Sağanağın etkisiyle ilçe genelindeki mazgalların taşması, yolları adeta nehre çevirdi. Sürücüler ve yayalar yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Taşkınlar sadece sokaklarla sınırlı kalmadı, ilçe merkezinde yer alan bir inşaat sahası ile bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan özel bir çay fabrikası sular altında kaldı.

Pazar Belediyesi ani müdahale ekipleri, su basan fabrikada ve kritik noktalarda tahliye işlemlerini başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu birçok nokta sulardan arındırılarak temizlik aşamasına geçildi.

'BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADIK'

Ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Yaşanan durumu "büyük bir felaket" olarak nitelendirdi, ilçedeki son duruma ilişkin şunları söyledi:

"Gece geç saatlerde başlayan şiddetli yağmur tüm menfezleri, her tarafı tıkadı. Sabahtan beri tüm ekibimizle sahadayız. Özellikle Çarşıbaşı mevkiinde oldukça sıkıntılı bir süreç yaşadık ancak kontrolü sağlamaya çalıştık. Soğuksu Mahallesi, Bucak Mahallesi ve ana yol güzergahları perişan vaziyette; mevcut menfezler bu yoğun yağışı kaldırmadı. Şu an için hayati bir tehlike veya anormal bir sıkıntı bulunmuyor. Su basan çay fabrikasında da bir ekibimiz aralıksız çalışıyor."

Kaynak: DHA

