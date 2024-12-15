Karadeniz'de Dehşet Dolu Anlar! Ortadan İkiye Ayrıldı, Sızıntı Ölçümü Yapılıyor

Yoğun yağış ve fırtınanın etkili olduğu Karadeniz'de korku dolu anlar yaşandı. Kırım'a petrol taşıyan iki tankerden biri Kerç Boğazı'nda ortadan ikiye ayrıldı, diğeri ise sürüklendi. Feci olayda 28 denizci kurtarıldı, bir kişi hayatını kaybetti. Tankerlerin taşıdığı 4 bin tonun üzerindeki mazotun ise denize sızdığı öğrenildi, ölçümler başladı.

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Yoğun yağış ve fırtınanın etkisi altına giren Karadeniz'de özellikle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Rusya'nın güneyinde, Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı’nda dehşet anları yaşandı. Şiddetli fırtınaya kapılan 2 petrol tankerinden biri ikiye ayrılarak batarken, diğeri ise sürüklendi.

ORTADAN İKİYE AYRILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kerç Boğazı yakınlarında ikiye ayrılan Volgoneft 212 isimli petrol tankerindeki 13 denizci sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sürüklenen Volgoneft-239 petrol tankerindeki 15 denizci ise kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

KIRIM'A PETROL TAŞIYORLARDI

Bakanlık, kaza bölgesine 2 adet Mİ-8 helikopterin yanı sıra kurtarma römorkörlerinin gönderildiğini bildirdi. St. Petersburg limanına kayıtlı Volgoneft 212 ve Volgoneft-239 petrol tankerlerinin Kırım’a 4 bin tonun üzerinde petrol taşıdığı ve fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle tamamlandığı aktarıldı. Bölgeye Kerç Boğazı’nın Rostov tarafından da ek kurtarma ekipleri gönderildi.

KARADENİZ'E SIZDI

Tankerlerin taşıdığı 4 bin tonun üzerindeki mazotun yaşanan kaza sonucu denize sızdığı öğrenildi. Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansı (Rosprirodnadzor) Kırım Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Rosprirodnadzor uzmanları şu an sahada Deniz Kurtarma Birimleri ekipleriyle ortak çalışma sürdürüyor. Kaza sonrası petrol sızıntısına karşı gerekli önlemler alınıyor” denildi.

Kaynak: İHA

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