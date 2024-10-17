Karadeniz Teknik Üniversitesi 58 Personel Alacak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 5, Mühendislik Fakültesi’ne 4, Edebiyat ve Mimarlık fakültelerine ise 3 doçent atanacak. Diş Hekimliği, Sürmene Deniz Bilimleri, Fen Fakülteleri ile Sürmene Abdullah Kanca ve Maçka Meslek Yüksekokulu’na 2 doçent görevlendirileceği bildirildi. Ayrıca, Orman Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri ve Arsin Meslek Yüksekokulları’na birer doçent atanacak.