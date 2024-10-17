Karadeniz Teknik Üniversitesi 58 Personel Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) toplam 58 akademisyen alacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakültelere ve yüksekokullara akademik kadro atamaları yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre üniversite edebiyat, fen, mimarlık, iktisadi ve idari Bilimler, orman fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokulu’na birer profesör atanacak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 5, Mühendislik Fakültesi’ne 4, Edebiyat ve Mimarlık fakültelerine ise 3 doçent atanacak. Diş Hekimliği, Sürmene Deniz Bilimleri, Fen Fakülteleri ile Sürmene Abdullah Kanca ve Maçka Meslek Yüksekokulu’na 2 doçent görevlendirileceği bildirildi. Ayrıca, Orman Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri ve Arsin Meslek Yüksekokulları’na birer doçent atanacak.
Doktor öğretim üyeliği için ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 6, Diş Hekimliği Fakültesi’ne 5, Edebiyat ve Mühendislik fakültelerine 4, Eczacılık, Fen, Of Teknoloji, Sürmene Deniz Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na ise birer doktor öğretim üyesi alınacak.
Başvurular, 15 gün süreyle "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" web siteleri üzerinden kabul edilecek.