Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri, ağustos ayında da devam edecek. 3 Ağustos Cumartesi akşamı Gamze Tunç, sahildeki Düren Park Süs Havuzu’nda konser verecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, etkinliklere vatandaşları davet etti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinlikleri devam ediyor. 3 Ağustos Cumartesi akşamı Gamze Tunç konseriyle başlayacak olan etkinlikler, birçok alanda sürecek. İlçenin sevilen isimlerinden Gamze Tunç’un konseri sahildeki Düren Park Süs Havuzu’nda saat 21.00'’de başlayacak.

Planlanan program kapsamında 10 Ağustos’ta tarihi yerler gezisi, akşamında Uğur Uysal konseri, 16 Ağustos’ta 3. Sokakta Piyano etkinliği, 17 Ağustos’ta Metin Bekar konseri, 18 Ağustos’ta Birkan Kusay konseri, 24 Ağustos’ta doğa yürüyüşü, akşamında Böcek Grubu konseri, 29 Ağustosta DJ Utku Cihan, 30 Ağustos’ta ünlü grup Retrobüs ve 31 Ağustos’ta Belediye Müzik ekibi konseri olacak.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, etkinliklere vatandaşları davet etti.

Kaynak: ANKA