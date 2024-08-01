Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Düzenlediği Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri, ağustos ayında da devam edecek. 3 Ağustos Cumartesi akşamı Gamze Tunç, sahildeki Düren Park Süs Havuzu’nda konser verecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, etkinliklere vatandaşları davet etti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Düzenlediği Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri, ağustos ayında da devam edecek. 3 Ağustos Cumartesi akşamı Gamze Tunç, sahildeki Düren Park Süs Havuzu’nda konser verecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, etkinliklere vatandaşları davet etti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinlikleri devam ediyor. 3 Ağustos Cumartesi akşamı Gamze Tunç konseriyle başlayacak olan etkinlikler, birçok alanda sürecek. İlçenin sevilen isimlerinden Gamze Tunç’un konseri sahildeki Düren Park Süs Havuzu’nda saat 21.00'’de başlayacak.

Planlanan program kapsamında 10 Ağustos’ta tarihi yerler gezisi, akşamında Uğur Uysal konseri, 16 Ağustos’ta 3. Sokakta Piyano etkinliği, 17 Ağustos’ta Metin Bekar konseri, 18 Ağustos’ta Birkan Kusay konseri, 24 Ağustos’ta doğa yürüyüşü, akşamında Böcek Grubu konseri, 29 Ağustosta DJ Utku Cihan, 30 Ağustos’ta ünlü grup Retrobüs ve 31 Ağustos’ta Belediye Müzik ekibi konseri olacak.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, etkinliklere vatandaşları davet etti.

Kaynak: ANKA

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Avcılar'da Depo Yangını Avcılar'da Depo Yangını
Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana
Sürücüleri Bayram Ettirecek Karar: Binlerce Lira Ceza Ödeme Devri Bitti! Binlerce Lira Ceza Ödeme Devri Bitti!
ÇOK OKUNANLAR
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Öldürmüştü: Komşular O Anları Anlattı Türkiye'yi Sarsan Cinayette Detaylar Ortaya Çıktı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar
Oğlu Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama
İsrail Görüntüleri Paylaştı, Hamas'tan Açıklama Geldi: Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü