Karadeniz Alarm Veriyor: Elleri Boş Dönüyorlar

Batı Karadeniz’e kıyısı bulunan Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar denizden eli boş dönüyor. Balıkçı Birinci, denize açılan 50 kayıktan sadece 10’unun balık tutarak dönebildiğini söyledi.

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Batı Karadeniz'in sakin sularında palamut sürüleri artık nadiren görülüyor. Akçakoca'da yıllardır balıkçılık yapan Ferhat Birinci, sezon başında yaşanan bolluğun ardından balıkların bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "Bazı zamanlar balık çıkmıyor. Denize açılamadığımız günlerde de az balık olunca talebe göre fiyatlar değişiyor" dedi.

“50 LİRALIK BALIK HİKAYE”

Ankara'daki balık fiyatlarının farklılık göstermesine de dikkat çeken Birinci, "Ankara'da 50 liraya balık satılıyor ama o balık, tazelik ve boyutuna göre değişiyor. Aynı dükkanda 150 liraya da balık var. Bu tamamen vatandaşı yanıltmak için yapılan şeyler. Kaliteli balığın şu an tanesi 100 lira, bazı yerlerde ise 125 liraya kadar çıkıyor. 50 liralık balıklar ise sadece hikaye" diye belirtti.

“50 KAYIKTAN SADECE 10’U BALIK TUTABİLİYOR”

Birinci, Akçakoca ve Batı Karadeniz'deki balıkçılığın şu an çok hareketli olmadığını söyleyerek, "50 kayıktan sadece 10'u balık tutabiliyor. Aslında Doğu Karadeniz'de balık daha bol, ama orada da azalmaya başladı. Belki ilerleyen günlerde bu bölgeye gelebilir, umudumuz bu yönde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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