Karadan Ulaşımın Olmadığı Bölgede Mahsur Kalan Göçmenler Kurtarıldı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Çiftlikköy mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İHA