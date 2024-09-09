Karada Av Sezonu Açıldı

Denizli Avcılar Derneği Başkanı Ekrem Emiroğlu, avcıların sabırsızlıkla beklediği 2024- 2025 av sezonunun başladığını söyledi. Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitlerinin de ilgili kurumlar tarafından belirlendiğini anlatan Dernek Başkanı Emiroğlu, “Denizli genelinde 1. Grupta yer alan bıldırcın, yaban domuzu ve üveyik avı, 24 Ağustos itibariyle başladı. 2. Grupta yer alan keklik, tavşan ve ördek ile ilgili av sezonu 26 Ekimde başlayacak. Birinci grupla ilgili av yasağı 19 Ocak 2025’te başlayacak. Yaban domuz avı 24 Ağustos Şubat 2024 tarihinde başladı. 19 Şubat 2025’te av yasağı başlayacak. Bir avcı gün içinde 10’dan fazla bıldırcın, 3’er adetten fazla üveyik, karatavuk, öter ardıç ve sakarca, 6’dan fazla tahtalı, kaya güvercini, 5’ten fazla çulluk, 15’ten fazla saksağan, 4’ten fazla sakar meke avlayamayacak. Zehirli veya uyuşturucu yem ve ilaç gibi malzemeler avlanmada kullanılamayacak” dedi.



Denizli genelinde evrak sahibi, resmi 7 bin avcının bulunduğunu, il merkezde ise kayıtlı 3 bin avcının bulunduğuna dikkat çeken Dernek Başkanı Emiroğlu, “Avcılar doğal hayatın koruyucusu ve kollayıcısıdır. Hiçbir avcı doğada katliama varacak boyutta avlanma yapmaz. Av yasağı yok diye kafasına göre hareket edemez. Doğadaki canlılarında yaşamaya, çoğalmaya hakları var. Doğal hayatın korunması, gelecek nesillere aktarılmasında en büyük sorumluluk ve görev avcılara düşer. Derneğimize kayıtlı avcılarımızın tamamı bu duyarlılıkla hareket eder” diye konuştu.

Kaynak: AA