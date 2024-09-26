Karabük'te Yanan İş Yeri Söndürüldü

Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son Güncelleme:
Karabük'te Yanan İş Yeri Söndürüldü

Karabük'te iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın iş yeri olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar
CHP lideri Özgür Özel’den, New York’ta Türkevi’ne Ziyaret Özgür Özel’den, New York’ta Türkevi’ne Ziyaret
Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor
Hakkari'de Kaçak 6 Kilo Külçe Altın Yakalandı Hakkari'de Kaçak 6 Kilo Külçe Altın Yakalandı