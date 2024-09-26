Karabük'te Yanan İş Yeri Söndürüldü

Karabük'te iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın iş yeri olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA