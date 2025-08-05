Karabük'te Orman Yangını! Kara Yolu Tehdit Altında

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Karabük'ün Merkez ilçesine bağlı Arıcak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, Karabük-Zonguldak kara yolunu tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Sarp ve engebeli arazi koşulları nedeniyle karadan müdahale güçlükle yürütülürken, yangına havadan helikopter ve uçaklarla destek sağlanıyor. Polis ekipleri, bölgede güvenliği sağlamak için geniş çaplı önlemler aldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, yetkililer çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA-İHA