Karabük'te Bir İlkokulun Elektrik İhtiyacı Güneş Panelleriyle Karşılanıyor

Enerji verimliliği kültürünün oluşturulması amacıyla kurumsal işbirlikleri yaparak farklı projeleri hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda enerji tasarrufu sağlamak ve sıfır atık projeleriyle israfın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda öğrenciler ile ailelerinde çevre bilincini oluşturmayı, enerji tasarrufu sağlamayı amaçlayan İl Müdürlüğü, Aydınlıkevler İlkokulu'nun çatısını da 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren güneş enerjisi sistemiyle donattı.

Yakıt ve elektrik tüketiminde enerji giderlerinin azaltılması, bütçe tasarrufu sağlanması, karbon salımının azaltılması, idari personel ve vatandaş arasında enerji verimliliği farkındalığının artırılması hedeflenen proje kapsamında temiz enerji ve çevre duyarlılığı konulu etkinlikler de düzenlendi.

Günlük 50 kilovat enerji üretimi gerçekleştirilen sistemle elektrik ihtiyacı karşılanan okulda aynı zamanda tüm bölümler LED lambalarla donatıldı, sensörlü musluklar takılarak su tasarrufu sağlandı.

Kaynak: AA