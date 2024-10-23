Karabük'te Apartmanda Korkutan Yangın

Karabük'te, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son Güncelleme:
Karabük'te Apartmanda Korkutan Yangın

Karabük'te 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında Süleyman Ö'nün (57) yalnız yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangında dumandan etkilenen ve yürümekte güçlük çeken Süleyman Ö. ile ona yardım etmek isterken merdivenden düşüp ayağını burkan Esma Ç, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu Tekin Temel Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Kendini Bulmak İçin Kendine Dava Açtı: 5 İsim İçinde Kayboldu, Emekli Olamıyor Kendini Bulmak İçin Kendine Dava Açtı
Bu Ülkede 3 Dakikadan Fazla Sarılmak Yasak Bu Ülkede 3 Dakikadan Fazla Sarılmak Yasak
Ne Omlet, Ne Haşlama... Yumurtanın En Sağlıklı Hali Bakın Neymiş Ne Omlet, Ne Haşlama... Yumurtanın En Sağlıklı Hali Bakın Neymiş