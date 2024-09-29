Karabükte 2 Kaza 3 Yaralı

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazaları: 3 yaralı

Karabükte 2 Kaza 3 Yaralı

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Kapullu Mahallesi’nde meydana geldi. Y.C. idaresindeki 78 BA 175 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarparak su kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan S.C. ve S.A. yaralanırken, otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer kaza ise Karabük-Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 37 ACM 904 plakalı dökme çimento yüklü tır, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan tır sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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