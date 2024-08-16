Karabük Üniversitesi'nden 'Maymun Çiçeği' Duyurusu: Titizlikle İzliyoruz

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Mpox (M çiçeği, maymun çiçeği) virüsüne ilişkin açıklama yaptı.

Afrika kıtasında görülen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "küresel acil durum" ilan etmesine yol açan maymun çiçeği virüsü, İsveç ve Pakistan'da da görülürken Sağlık Bakanlığı Türkiye'de henüz vaka görülmediğini açıkladı.

Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiğini bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesinin öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için sorumluluk bilinciyle hareket ettiği belirtildi.

Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli hareket edildiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz" ifadelerine yer verildi.

M ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği de tıpkı Kovid-19 gibi zoonotik bir hastalık. Yani ilk olarak hayvanlardan insanlara bulaştı.

Maymun çiçeği, "Orthopoxvirus" adı verilen virüs cinsi içinde yer alıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre çiçek hastalığına neden olan virüsle ve sığır çiçeği virüsüyle de yakından ilişkili. Zira bunlarla aynı çatı altında toplanıyor.

Maymun çiçeği ilk olarak 1958'de Afrika'daki maymun kolonilerinde tespit edildi. Bu nedenle maymun çiçeği diye adlandırıldı. Daha sonra 1970'te şimdiki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir insanda görüldü. Sonraki yıllarda Orta ve Batı Afrika'daki bölgelerde insanlar arasında maymun çiçeği salgınları ortaya çıktı.

Virüsün ilk olarak hangi hayvandan insana atladığı bilinmiyor. Ancak uzmanlar, hastalığın insanlara kemirgenlerden veya primatlardan geçtiğini düşünüyor.

Kaynak: AA