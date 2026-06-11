Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklanan Erden Timur Hakkında Tahliye Kararı

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Türk futbol dünyasını sarsan 'yasa dışı bahis' soruşturmasında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan ünlü iş insanı Erden Timur hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un tutukluluk incelemesi tamamlandı.

YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE

Mahkeme, Erden Timur'un avukatları tarafından yapılan tahliye itirazını dosyadaki son delil durumuyla birlikte değerlendirdi. Yapılan inceleme neticesinde mahkeme, Timur'un tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmetti.

Ancak tahliye kararı tamamen serbestlik anlamına gelmiyor, eski sarı-kırmızılı yönetici hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve belirli günlerde "imza verme" şeklinde ağır adli kontrol şartları uygulandı.

Kaynak: DHA