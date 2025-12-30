Kara Kış Megakentte! İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağış kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren lodos yerini akşam saatlerinde karayele bıraktı. Kentin genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış şiddetini artırdı.

Kara Kış Megakentte! İstanbul'da Kar Yağışı Başladı - Resim : 1

İstanbul'un yüksek bölgelerinde ise kar yağışı etkili olmaya başladı. Büyükçekmece TÜYAP mevkiinde lapa lapa yağan kar, park halindeki araçların üzerini kısa sürede beyaza bürüdü. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kara Kış Megakentte! İstanbul'da Kar Yağışı Başladı - Resim : 2

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Kar Yağışı İstanbul
Son Güncelleme:
Hava Durumu Alarm Veriyor! THY 61 Seferi İptal Etti Hava Durumu Alarm Veriyor! THY 61 Seferi İptal Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Narin Güran Dosyasında Flaş Karar: Yargıtay 3 Cezayı Onadı, Birini Bozdu Narin Güran Dosyasında Flaş Karar: Yargıtay 3 Cezayı Onadı, Birini Bozdu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar
45 Yıldır Üretim Yapıyordu: Dev Şeker Firması İflas Etti 45 Yıldır Üretim Yapıyordu: Dev Şeker Firması İflas Etti
Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu
O Emekliler Sıfır Zam Riskiyle Karşı Karşıya: Milyonların Uykusunu Kaçıracak Açıklama O Emekliler Sıfır Zam Riskiyle Karşı Karşıya: Milyonların Uykusunu Kaçıracak Açıklama
Şamanların 2026 Kehanetleri Dünya Liderlerini İşaret Etti: 'Biri Hastalanacak Biri Kaçacak' 'Biri Hastalanacak Biri Kaçacak'