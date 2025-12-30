Kara Kış Megakentte! İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren lodos yerini akşam saatlerinde karayele bıraktı. Kentin genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış şiddetini artırdı.

İstanbul'un yüksek bölgelerinde ise kar yağışı etkili olmaya başladı. Büyükçekmece TÜYAP mevkiinde lapa lapa yağan kar, park halindeki araçların üzerini kısa sürede beyaza bürüdü. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA-İHA