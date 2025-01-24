Kara Haberi Balıkçılar Duyurdu: Kabus 4 Yıl Sonra Geri Döndü

Bursa’da 2021 yılında sahilleri saran müsilaj, 4 yıl aradan sonra yeniden görülmeye başladı. Denize açılamayan balıkçılar bir an önce önlem alınması için çağrıda bulundu.

Kara Haberi Balıkçılar Duyurdu: Kabus 4 Yıl Sonra Geri Döndü

Bursa’da sahilleri deniz salyası olarak bilinen müsilaj kapladı. 2021 yılında Marmara Denizi ve boğazlarda ilk kez görülen müsilaj kabusu, aradan geçen 4 yılın ardından Bursa sahillerinde yeniden görülmeye başlandı. Yaklaşık 2 aydır Gemlik sahillerinde müsilaj gördüklerini ve her geçen gün arttığını söyleyen balıkçılar, gerekli önlemlerin bir an önce alınması ve derin deşarj sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Müsilaj sebebiyle Marmara Denizine açılırken balıkçıların zorluk yaşadığını söyleyen Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, şöyle konuştu:

“Denizimizde 2 aydır müsilaj görülüyor. 2021 yılında görülen müsilaj yeniden başladı. Bu hem halkımıza hem de balıkçımıza çok büyük zarar veriyor. Biz gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Yeni arıtma tesislerinin kurulması, belediyelerin arıtma tesislerini yenilemesi, evsel atıkların arıtılıp denize salınması gerekiyor. MKS’nin derin deşarj yapması denizlerin 4 ila 5 derece arasında ısıtıyor. Müsilajın kaynaklarından birisi de bu derin deşarjdır. Derin deşarj kalkmazsa Marmara Denizi bitecek. Balıkçı denize çıkamıyor, ağlar denizden alınmıyor."

Kaynak: İHA

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