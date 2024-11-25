Kar Yolu Kapattı, Jandarma Aracında Doğum Yaptı

Bünyan ilçesi Yünören Mahallesi'nde yaşayan N.Ş., dün akşam saatlerinde doğum sancıları tutan akrabası D.Ş.'yi hastaneye götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan D.Ş. ve N.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu kapsamda bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, doğumu başlayan D.Ş.'yi araçlarına aldı.

D.Ş. isimli kadın ambulansa yetiştirileceği sırada araç içinde doğum yaptı. Bebeğini yardım için gelen jandarma aracında dünyaya getiren D.Ş. isimli kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

D.Ş.'yi hastanede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ziyaret etti.

Yetkililere teşekkür eden D.Ş.’nin annesi, "Akşam çok memnun kaldım, çok sevindim. Askerimiz sırtındaki ceketine kadar çıkarıp, bize verdi. Allah razı olsun. Sağ olun" diye konuştu. Hakan Dedebağı da, "Biz bunun içi varız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise bebeğin adını Alparslan Ayaz koydu. Daha sonra Vali Çiçek, İl Jandarma Komutanı Dedebağı, D.Ş. ve yakınları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA