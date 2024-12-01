Kar Yağınca Masalsı Manzara Ortaya Çıktı: Doğa '2 Gözünü Açtı'
Sivas’ın Zara ilçesinde yer alan doğal güzellikler, kar yağışının ardından adeta bir kartpostal görüntüsüne kavuştu. Canova köyünde bulunan ve “doğanın iki gözü” olarak bilinen Ağgöl ile Karagöl, beyaz örtüyle masalsı bir görünüme büründü.
Kaynak: İHA
Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Zara ilçesi, kış mevsiminin büyüleyici yüzünü gözler önüne serdi. Ağgöl ve Karagöl, karla kaplanarak görenleri kendine hayran bıraktı. Yaz aylarında farklı su renkleriyle dikkat çeken bu göller, kışın beyaz örtüyle birleşerek görsel bir şölen sundu.
DRON GÖRÜNTÜLERİ HAYRANLIK UYANDIRDI
Çukur bir alanda yan yana yer alan ve doğanın eşsiz dokusunu yansıtan göller, dron ile havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzaralar, hem yerel halkı hem de doğaseverleri büyüledi. Bu doğal güzellikler, dört mevsim ayrı bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.
Sivas’ın beyaza bürünen bu iki doğa harikası, fotoğraf tutkunlarının ve kış mevsiminin keyfini çıkarmak isteyenlerin yeni rotası olmaya aday.
GÖRÜLMEYE DEĞER İKİ FARKLI GÖL
Göllerin görülmeye değer olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Bekir Başar, “Hava şartlarından dolayı Ağgöl’ün suyu siyahımsı gözüküyor ama normal şartlar da masmavi gökyüzünü andıran bir suyu var. Hafif tuzlu bir suyu vardır.
İçerisinde sazan ve gümüş dediğimiz balıklar vardır. Derinliği ortalama 16 metre kadardır. Güzel bir gölümüzdür. Görülmesi gereken bir yerdir. Karagöl’ün göründüğü gibi simsiyah bir rengi vardır. Adının hakkını veren bir göldür. Zemini de simsiyah olduğu için dalgıçlarımız burada bir araştırma yapamadılar. Derinliğini bilmiyoruz. Gümüş ve sazan dediğimiz balıklar burada da mevcut. Burada ki balıklar Ağgöl’e göre daha iri.
İki göl arasında 100 metre gibi bir mesafe olmasına rağmen Karagöl’ün suyunun simsiyah Ağgöl’ün suyunun ise masmavi olmasıdır. Zeminden bir birine bağlantılı olup olmadığını bilmiyoruz. Göllerimiz çukurda. Turistlerimiz buraya gelerek fotoğraf çekiyorlar” dedi.