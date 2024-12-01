Kar Yağınca Masalsı Manzara Ortaya Çıktı: Doğa '2 Gözünü Açtı'

İçerisinde sazan ve gümüş dediğimiz balıklar vardır. Derinliği ortalama 16 metre kadardır. Güzel bir gölümüzdür. Görülmesi gereken bir yerdir. Karagöl’ün göründüğü gibi simsiyah bir rengi vardır. Adının hakkını veren bir göldür. Zemini de simsiyah olduğu için dalgıçlarımız burada bir araştırma yapamadılar. Derinliğini bilmiyoruz. Gümüş ve sazan dediğimiz balıklar burada da mevcut. Burada ki balıklar Ağgöl’e göre daha iri.