Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
Kar yağışı ve yağmur ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Kar ve yağmur yeniden geliyor. 40 ilde etkisini gösterecek.
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.