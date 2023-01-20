Kar, Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi, çok şiddetli geliyor!
Türkiye bu kış kar yağışına ve yağmura hasret kaldı. Kuraklık tehlikesi ortaya çıktı. Prof. Dr. Orhan Şen ise kar yağışı için tarih verdi.
Kar yağışı geliyor. Dünya ve Türkiye kar yağışına ve yağmura hasret. Kış olmasına rağmen bahar havası birçok yerde hakim. Beklenen kar bir türlü gelmedi. Yağmur yağışları yetersiz düzeyde, kuraklık tehlikesi kapıda.
"24 OCAK'TAN İTİBAREN HAVALAR SOĞUMAYA BAŞLAYACAK"
Hava uzmanı Kerem Ökten, "3 gün boyunca lodos ile havalar ısınacak. 24 Ocak'a kadar devam. Sonra havalar soğumaya başlayacak. Ay sonu gücü ve etki alanı henüz netleşmeyen bir karlı sistem var. Takibini hep beraber yapacağız..." ifadelerini kullanmıştı.
"ŞUBAT'TA DOĞUDAN BİR CANAVAR GELEBİLİR"
Ökten yaptığı yeni paylaşımda da "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" dedi.
PROF. DR. ŞEN: KAR YAĞIŞI İÇİN AY SONUNU BEKLEYECEĞİZ
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bu haftaya Avrupa'ya kar geleceğini ifade ederken Türkiye tahminlerini şu sözlerle paylaştı: "Bizde bu hafta yağmurda batıda 1-2 gün. Türkiye ye kar yağışı için ay sonunu bekleyeceğiz."