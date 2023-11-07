Kar, Türkiye'ye giriş yaptı: Meteoroloji son dakika kodu ile kar beklenen illeri açıkladı!

Kasım ayı hem kar hem pastırma yazı olabilir

Kasım ayı için de tahminlerin yine soğuk havanın habercisi olduğunu ifade ediyor Bozyurt. “7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum” diyerek bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirtiyor. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazının geleceğini söylüyor: