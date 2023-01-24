Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Kar dalgası geliyor. Kar yağışı ile ilgili tarih belli oldu. Türkiye’de bir süreden bu yana etkisini gösteren sıcak havanın ne zaman yerini soğuk havaya bırakacağı merak ediliyordu. İddiaya göre kutuplardan soğuk hava dalgası etkili olmaya başlıyor. İşte kar yağışı ile ilgili tüm detaylar...
Türkiye'de son günlerde yaşanan sıcak havalar, vatandaşları biraz olsun sevindirdi. Hem doğal gaz faturaları hafifledi, hem de vatandaşlar park-bahçelere giderek rahat bir nefes alma şansı yakaladı.
Ancak normal olmayan bu durum, önümüzdeki günlerde kendisini mevsim normallerine bırakacak.
KUTUP KAPILARI TÜRKİYE'YE AÇILDI
Hava Forum'da yer alan bilgiye göre Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor. Bu kapıdan arka arkaya birçok karlı hava dalgası gelebilir.
Tahminlere göre ay sonu itibarıyla yağışlı ve soğuk bir sürece giriyoruz. Ocak sonundan itibaren ve Şubat'ta yağmur, kar ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.