Kapkaççı 204 Saatlik Kamera Görüntüsünün İncelenmesiyle Yakalandı

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerinin 204 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

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Kapkaççı 204 Saatlik Kamera Görüntüsünün İncelenmesiyle Yakalandı

Osmaniye Devlet Hastanesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalınması olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın meydana geldiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 204 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi sonucunda şahsın Oğuzhan A. olduğu tespit edildi. Oğuzhan A.’ın kapkaç olayını gerçekleştirip ormanlık alana kaçtığı, bir arkadaşından farklı kıyafetler isteyerek kılık değiştirdiği, kapkaç yaptığı çanta içerinde bulunan cep telefonunu telefon bayisine sattığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Oğuzhan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç olayında çalınan cep telefonunu satın alan telefon bayi işletmecisi Özkul Ö. hakkında ’’Suç Eşyasının Satın Alınması’’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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