Kapısının Önünden Defalarca Kez Ayakkabısı Çalındı: Güvenlik Kamerasında Gördüğü Gerçeğe İnanamadı

İl merkezine bağlı Karatuş köyündeki bağ evinde ikamet eden Ozan Irmak, belirli aralıklarla evinin önündeki çizme, terlik ve ayakkabıların gece kaybolması üzerine güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Kaybolan ayakkabıları bir tilkinin götürdüğünü fark eden Irmak'ı, bu durum hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

Ozan Irmak, AA muhabirine, çizme, terlik ve ayakkabılarının belirli aralıklarla kaybolduğunu anlattı.

Bu durum üzerine güvenlik kameralarını detaylı incelemeye aldığını ifade eden Irmak, şöyle konuştu: