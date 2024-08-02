Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu

İyi bir kariyerin anahtarının üniversitelerden geçtiği düşünülüyor olsa da, uzmanlara göre eğitim hayatının en belirleyici kısmı lise tercihi ile şekilleniyor. Çocuklarının iyi bir hayata sahip olabilmeleri için en iyi liselere gitmesini düşleyen ebeveynler, Türkiye'nin en iyi liselerini araştırmakta. Yapılan sıralamaların ardından 2024 yılında Türkiye'nin en iyi 5 fen lisesi belli oldu.

Son Güncelleme:
Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu - Resim: 1

Hangi mesleği yapacağımız ve nasıl bir hayat yaşayacağımız önemli ölçüde meslek tercihimiz ile ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle çocuklar, küçük yaşlardan itibaren ebeveynleri tarafından toplumsal statüsü ve ekonomik getirisi daha yüksek olan meslekleri tercih etmeleri için tembihleniyor. Ancak iyi bir mesleğe sahip olmak için okunacak üniversite bölümlerinin anahtarı, lise eğitimden geçiyor.

Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci kabul eden kurumlar arasında fen liseleri yer alırken, Türkiye'nin en zeki öğrencilerinin yetiştiği kurumların da kendi aralarında büyük bir rekabet bulunuyor. Anne ve babaların düşlerini süsleyen bu okulların güncel sıralaması belli oldu.

İşte Türkiye'nin en iyi 5 fen lisesi...

Haberin devamını okumak için tıklayın
MEB Resmen Açıkladı: Okullar Erken Açılacak, Ders Saatleri Değişecek MEB Resmen Açıkladı: Okullar Erken Açılacak, Ders Saatleri Değişecek
Berna Laçin'e O Sözleri Yüzünden Soruşturma Açıldı Berna Laçin'e O Sözleri Yüzünden Soruşturma Açıldı
Türkiye’nin En Yaşlı Ağacı: Roma İmparatorluğu Döneminden Beri Yaşıyor Roma İmparatorluğu Döneminden Beri Yaşıyor: Türkiye’nin En Yaşlı Ağacı
Yılın İlk Hasadı Başladı, Çiftçinin Yüzü Güldü: Bu Kadar İyisini Onlar Bile Beklemiyordu! Yılın İlk Hasadı Başladı, Çiftçinin Yüzü Güldü: Bu Kadar İyisini Onlar Bile Beklemiyordu!
Evlat Ayıranlara Kötü Haber: Çocuklarına Eşit Miras Bırakmayan Ebeveynler İçin Yeni Düzenleme Evlat Ayıranlara Kötü Haber: Çocuklarına Eşit Miras Bırakmayan Ebeveynler İçin Yeni Düzenleme
Yalova’daki Gizemli Ev… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor: 'Drakula'nın Şatosu' Sosyal Medyada Tartışma Konusu Olan Gizemli Ev
Bu İllerde Yaşayanlar Övünmekte Çok Haklı! Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Belli Oldu Bu İllerde Yaşayanlar Övünmekte Çok Haklı! Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Belli Oldu
Sabancı Ailesinde Miras Krizi! 200 Milyon Liraya Satıldı... Akbank Hisseleri Davalık Oldu Sabancı Ailesinde Miras Krizi! 200 Milyon Liraya Satıldı... Akbank Hisseleri Davalık Oldu
Ersan Şen Yaptı Yine Yapacağını: ‘Bastır Parayı Zemzem Suyu ile Yıkar!’ Ersan Şen Yaptı Yine Yapacağını!
Hız Sınırı Nedeniyle Aldığı Radar Cezasını Bu Şekilde İptal Ettirdi: Karar Emsal Kabul Edilecek Hız Sınırı Nedeniyle Aldığı Radar Cezasını Bu Şekilde İptal Ettirdi: Karar Emsal Kabul Edilecek
İzmir, Muğla, Aydın ve Bursa'da Orman Yangını: Alevler Evlere Yaklaştı, Tahliyeler Başladı Dört İlde Yine Ormanlar Yanıyor!
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi! Instagram'a Erişim Engeli Getirildi
Başkentte Skandal Olay! İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Meteoroloji 10 İli Uyardı: Kuvvetli Sağanak Vuracak Meteoroloji Uyardı, Kuvvetli Sağanak Vuracak
Erdoğan İmzaladı! 'Katliam Yasası' Resmen Yürürlüğe Girdi Erdoğan 'Katliam Yasası'nı İmzaladı