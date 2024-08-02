Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu

Hangi mesleği yapacağımız ve nasıl bir hayat yaşayacağımız önemli ölçüde meslek tercihimiz ile ilişkilendiriliyor.



Bu nedenle çocuklar, küçük yaşlardan itibaren ebeveynleri tarafından toplumsal statüsü ve ekonomik getirisi daha yüksek olan meslekleri tercih etmeleri için tembihleniyor. Ancak iyi bir mesleğe sahip olmak için okunacak üniversite bölümlerinin anahtarı, lise eğitimden geçiyor.



Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci kabul eden kurumlar arasında fen liseleri yer alırken, Türkiye'nin en zeki öğrencilerinin yetiştiği kurumların da kendi aralarında büyük bir rekabet bulunuyor. Anne ve babaların düşlerini süsleyen bu okulların güncel sıralaması belli oldu.



İşte Türkiye'nin en iyi 5 fen lisesi...